l'UE soutient six États membres pour le transport des fournitures essentielles

La Commission européenne a annoncé vendredi un soutien financier supplémentaire à six États membres de l'Union européenne au travers du paquet "mobilité" de l'instrument d'aide d'urgence de l'UE, d'un montant de plus de 14 millions d'euros, pour le transport de traitements et de matériel lié à la vaccination contre le Covid-19.

Selon un communiqué de la Commission, cette enveloppe vient s'ajouter aux 150 millions d'euros déjà mis à disposition pour le transport de biens médicaux essentiels depuis l'année dernière.

Les envois financés par le paquet "mobilité" comprennent le transport de médicaments pour les soins intensifs vers la Belgique et de seringues et d'aiguilles vers l'Italie. Les autres bénéficiaires des fonds de l'UE sont l'Autriche, la Tchéquie, la Roumanie et la Slovénie, précise-t-on.

"Les chaînes d'approvisionnement et les livraisons de matériel médical ont continué de bénéficier du soutien de l'UE. Depuis le début de la pandémie, l'instrument d'aide d'urgence s'est révélé être un outil précieux dans notre lutte conjointe contre le Covid-19. Ce dernier paquet nous a permis de financer le transport de fournitures essentielles, afin de sauver la vie des patients et de stimuler les campagnes nationales de vaccination", a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, cité dans le communiqué.

L'instrument d'aide d'urgence (ESI) de l'UE permet à l'Union européenne de soutenir ses États membres en cas de crise d'une ampleur et d'une incidence exceptionnelles aux conséquences considérables pour la vie des citoyens, explique l'exécutif européen. En avril 2020, l'ESI a été activé pour aider les pays de l'UE à faire face à la pandémie de coronavirus.

Entre avril et septembre 2020, dans le cadre du premier appel au financement du transport de marchandises, l'ESI a mis 150 millions d'euros à la disposition de 18 États membres et du Royaume-Uni pour le transport d'articles médicaux essentiels. Cette enveloppe a permis de financer plus de 1 000 vols et 500 livraisons par route et par mer et d'acheminer des équipements de protection individuelle, des médicaments et des équipements médicaux vitaux.

À la fin du mois de juin 2021, un montant total de 1,15 million d'euros a également été octroyé pour le transport de 293 membres du personnel médical et de 35 patients.