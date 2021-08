Les feux de forêt font rage en Turquie, Italie et Grèce - vidéos

Les feux de forêt se multiplient en Turquie -où ils ont déjà fait huit morts bien que beaucoup aient été maîtrisés-, en Grèce et en Sicile.

Quelque 107 des 112 incendies qui ont éclaté ces cinq derniers jours en Turquie éaient maîtrisés ce dimanche 1er août, a annoncé le ministère turc des Forêts.

Ils persistaient toutefois à Manavgat dans le sud et à Marmaris dans l'ouest du pays, attisés par la chaleur et des vents étouffants, a déclaré Bekir Pakdemirli, le ministre des Forêts.

​Dans la station balnéaire populaire de Bodrum, sur la côte égéenne, un groupe de touristes et d'employés de l'hôtel a été secouru par bateau. Le maire de la ville a confirmé le 31 juillet à Sputnik que plusieurs hôtels avaient été évacués.

Les pompiers continuaient de lutter contre les feux de forêt dans les stations balnéaires turques de Manavgat et Marmaris. Le village de Sevinç, près de Manavgat, a été détruit par les flammes, relate un correspondant de Sputnik. La Russie a dépêché des avions-amphibie Beriev Be-200 en Turquie pour aider les autorités locales à arrêter la propagation du feu.

Les incendies ont fait huit morts et 864 blessés, a annoncé le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca. Le bilan précédent faisait état de six morts et 410 blessés.

La Grèce et l'Italie aussi éprouvées

En Sicile, les pompiers luttaient pour la deuxième journée consécutive contre les feux de forêt qui ont atteint la ville de Catane où l'aéroport a fermé temporairement. La Sardaigne souffre également.

​En Grèce, les pompiers tentaient de contenir un feu de forêt dans l'ouest du pays, lequel a détruit plusieurs habitations et a conduit 15 personnes à se rendre à l'hôpital le 31 juillet pour des problèmes respiratoires, selon les autorités.