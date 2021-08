Un important feu de forêt à proximité de la capitale du Monténégro – photos

Podgorica s’est retrouvée menacée par un important feu de forêt qui s’est déclaré à Malo Brdo, une banlieue de la capitale monténégrine, annonce la télévision nationale.

malo brdo sad pic.twitter.com/KMFUqiUpR8 — Buduci Spartanac (@tolelopov) August 8, 2021

​Les flammes ont complètement englouti la colline de Malo Brdo, selon la télévision.

L’incendie de Malo Brdo aurait été localisé, note pour sa part le site d’information monténégrin Vijesti.

Požar na Malom brdu, Vuković tvrdi da je podmetnut https://t.co/UH89CtGe9j via @Vijestime — Sanja (@Jevremovic) August 8, 2021

​Le maire de Podgorica, Ivan Vukovic, a affirmé sur Twitter qu’il s’agit d’un incendie criminel.

Dok naše kolege danonoćno čuvaju Goricu i Ljubović, neko je ‘iskoristio priliku’ i podmetnuo požar na Malom brdu.



Služba zaštite je već na terenu.



Samo zbog funkcije koju pokrivam, ne mogu napisati ono što trenutno mislim i osjećam.



Nadam se efikasnoj reakciji @PolicijaCG. pic.twitter.com/abKrynzYsC — Ivan Vukovic (@pg_mayor) August 8, 2021

U glavnom gradu Crne Gore Podgorici opet gori brdo Gorica.



Najveći požar ovog leta uništio je ogromnu površinu brda Gorica, čija je vegetacija imala ulogu "pluća grada".#MNewsWorld #MNews pic.twitter.com/gCewkYPWVf — 𝐌.𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 - 𝐁𝐚𝐥𝐤𝐚𝐧𝐬 (@MNewsBalkans) August 8, 2021

«Alors que nos collègues veillaient jour et nuit sur Gorica et Ljubovic [les collines près de Podgorica où d’importants départs de feu ont été signalés précédemment, ndlr], quelqu’un a profité de l’occasion pour mettre le feu à Malo Brdo. Le Service de protection se rend sur place [...]. Je compte sur une réaction efficace de la police.»

Le 7 août, la police a arrêté deux auteurs présumés d’incendies criminels à Podgorica, rappelle le site Gradski Portal.

La seconde grande ville du pays aussi menacée

De nombreux incendies de forêt font également rage près de Niksic, la deuxième grande ville et centre industriel important du Monténégro. Selon le site local Vijesti, cinq personnes sont portées disparues dans la région.

«Cinq personnes ont disparu dans la zone entre Golija et Banjana. Elles sont épuisées et désorientées. Une opération de sauvetage est en cours», a déclaré Slavko Tadic, directeur du service de protection et de secours de la ville, cité par Vijesti.

M.Tadic a précisé que des hélicoptères participent à la lutte contre les flammes, mais un vent fort complique le travail des pompiers.

La police de Niksic a arrêté ce dimanche 8 août un jeune de 19 ans soupçonné d’avoir mis le feu dans les environs de la ville. Une affaire pénale a été ouverte.

Incendies en Europe

De violents feux de forêt alimentés par des vents puissants et par des températures élevées embrasent aussi l'Eubée, deuxième île grecque par la taille, à quelque 200 kilomètres à l'est d'Athènes et la péninsule grecque du Péloponnèse, à 300 kilomètres à l'ouest d'Athènes. La capitale est recouverte d’un nuage de fumée.

Les incendies, qui se sont déclarés par dizaines, ont fait deux morts et trois blessés graves en Grèce. Plus de 56.000 hectares ont été ravagés ces 10 derniers jours en Grèce, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

En Turquie, les autorités luttent aussi contre des incendies de forêt, les plus importants que le pays n’ait jamais connus. Des dizaines de milliers de personnes, dont des touristes, ont dû être évacuées.

Cette semaine, des vents chauds ont aussi attisé les flammes à travers la Sicile.