Allemagne: la reconstruction après les inondations coûtera entre 20 et 30 mds d'euros

Deux personnes au fait des négociations avaient confirmé auparavant à Reuters que les dépenses de reconstruction seraient supérieures à 20 milliards d'euros, soit plus du double de l'estimation initiale.

Le fonds restera actif pendant plusieurs années, ont déclaré les deux sources, qui n'ont pas souhaité être identifiées en raison du caractère sensible du sujet.

Des précipitations exceptionnelles et des inondations ont frappé de nombreuses villes du sud et de l'ouest de l'Allemagne malgré les alertes, provoquant la pire catastrophe naturelle dans le pays depuis plus d'un demi-siècle. Plus de 180 personnes sont mortes et de nombreux bâtiments, routes, voies ferrées et ponts ont été détruits.

Les autorités allemandes avaient d'abord estimé que la reconstruction des zones inondées coûterait plus de 10 milliards d'euros mais une analyse plus poussée des dégâts a depuis fait ressortir un montant bien plus élevé.

Le ministre des Finances, Olaf Scholz, qui est le candidat du Parti social-démocrate (SPD, centre-gauche) à la succession d'Angela Merkel à la chancellerie pour les élections du mois prochain, a déclaré que la population pouvait compter sur des aides d'urgence de plus de 400 millions d'euros.

Angela Merkel, Olaf Scholz et les dirigeants des Länder allemands doivent débattre des aides d'urgence et du fonds de reconstruction mardi.