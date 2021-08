La Lituanie envisage la construction d'une barrière à la frontière biélorusse

Un nombre croissant de Biélorusses ont gagné ces dernières semaines la Lituanie, la Lettonie et la Pologne et le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a été accusé d'utiliser ces traversées pour faire pression sur l'Union européenne afin qu'elle lève ses sanctions prises contre son régime après sa réélection contestée il y a un an.

Si le projet est adopté par le Parlement, la Lituanie construirait pour 152 millions d'euros une clôture métallique de quatre mètres de haut surmontée de barbelés sur 508 kilomètres, a rapporté l'agence Baltic News Service, citant le Service national des gardes-frontières lituanien.

Le Parlement discutera également de la possibilité d'autoriser l'armée à patrouiller le long de la frontière et de limiter temporairement la possibilité de déposer une demande d'asile à des sites tels que les postes de contrôle frontaliers ou les ambassades.

Depuis le début de l'année, quelque 4.026 personnes ont pénétré illégalement en Lituanie depuis la Biélorussie, a indiqué dans un communiqué du 3 août le ministère lituanien de l'Intérieur, contre seulement 74 en 2020.