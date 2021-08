La Russie indignée après que des affiches électorales en Allemagne incluent une région russe dans le pays

La région actuellement russe de Kaliningrad a été représentée dans la composition de l’Allemagne sur des copies de vieilles affiches électorales qui ont été accrochées dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Ces affiches sont apparues à Teterow et dans certaines autres villes de la région, indique le journal local Nordkurier. Elles vantent notamment les valeurs de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et de l'Union chrétienne-sociale (CSU).

Le porte-parole de la CDU, Hannes Dettmann, a assuré que son parti n’avait aucun rapport avec les faits.

Cette campagne «induit en erreur et doit être supprimée», a-t-il affirmé.

La police de Teterow a annoncé pour sa part qu’une enquête avait été ouverte et confiée au bureau du procureur de Rostock.

Toujours selon le journal, la nouvelle est parvenue à la section locale du CDU dont un responsable a déclaré que les élus locaux devaient voir avec les forces de l’ordre comment repérer et enlever ces affiches.

«C’est une provocation»

Le Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe) a vivement condamné ces affiches dont l'apparition a été qualifiée de provocation par le sénateur de Crimée, Sergueï Tsékov, membre de la Commission internationale de la chambre.

«C'est clairement une provocation et le fait doit être analysé avant tout en Allemagne. Celle-ci doit mener une sérieuse enquête et retrouver ceux qui ont placardé ces affiches pour les punir», a-t-il déclaré à Sputnik.

Selon lui, si tel n’est pas le cas, «nous devons réagir afin qu'une enquête approfondie soit lancée et que des mesures soient prises pour que rien de tel ne se reproduise».

Sergueï Tsékov estime que ceux qui cherchent à violer l'intégrité territoriale de la Russie «échoueront».

La région actuelle de Kaliningrad, la plus occidentale de Russie, est située sur le territoire de l'ancienne Prusse-Orientale. Après la Seconde Guerre mondiale, sur décision de la conférence de Potsdam des pays membres de la coalition anti-hitlérienne, la plus grande partie de cette province a été remise à la Pologne, tandis qu’un tiers, avec sa capitale Königsberg, est entré dans la composition de l’Union soviétique et plus tard de la Russie, formant une enclave entre la Lituanie et la Pologne. Sur les affiches, c’est l’ensemble de la Prusse orientale qui est incluse dans les frontières de l'Allemagne.

Élections en Allemagne

Les élections au Bundestag, qui doivent permettre de former un nouveau gouvernement de coalition dont la majorité désignera ensuite le prochain chancelier, sont prévues pour le 26 septembre. Après 16 ans de pouvoir, Angela Merkel ne se représentera pas, tandis que le candidat de son parti, la CDU, peine à s'imposer.

Selon les données du site allemand de statistiques Statista au 25 août, le SPD est crédité de 23% des intentions de vote, au coude à coude avec le CDU/CSU avec 22%. Les Verts sont à 18%, suivis des libéraux du FDP à 12% et de l'AfD à 10%.