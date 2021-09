Une tornade s’abat sur une île italienne, 2 morts – photos

Une tornade a frappé vendredi l'île sicilienne de Pantelleria, faisant deux morts et quatre blessés, a indiqué la Protection civile italienne.

La tornade a «touché et renversé six voitures», est-il précisé sur Facebook, avec des photos montrant un véhicule projeté contre une maison, et un autre ayant atterri, cabossé, dans un champ.

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Pantelleria investendo 10 automobili che percorrevano una strada costiera. 2 persone sono decedute ed altre 9 sono rimaste ferite di cui 4 versano in gravi condizioni. Le macchine sono state sbalzate in aria per decine di metri. pic.twitter.com/SNfISfZyWA — Marco M.M. (@MMmarco0) September 10, 2021

Una incredibile tromba d’aria ha attraversato Pantelleria, abbattendosi in particolare su 10 macchine e provocando 2 morti e 9 feriti.

A malapena a Pantelleria piove 1 volta a da aprile a novembre.

Le immagini sono da film catastrofico, mai visto nulla di simile lì pic.twitter.com/5n7b3A2IDn — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 10, 2021

Un pompier, qui n'était pas en intervention, figure parmi les morts sur cette île prisée des touristes, plus proche de l'Afrique du Nord que de l'Italie.

Le vent a ravagé une route côtière en quelques secondes, selon des médias.

«C'était un spectacle apocalyptique», a déclaré à l'agence de presse italienne ANSA un ambulancier qui se trouvait sur les lieux.

Violenta tromba d'aria a #Pantelleria ha causato due morti e almeno 9 feriti. La potenza devastante della natura in un angolo di paradiso. pic.twitter.com/etyb5n7rg8 — MadeinEgadi (@MadeinEgadi) September 10, 2021

Un hélicoptère de l'île voisine de Lampedusa se tenait prêt à porter assistance à l'île dès que la tempête se calmerait, selon l'agence de presse.

Pantelleria, célèbre pour ses falaises volcaniques et ses eaux thermales, attire régulièrement des célébrités, comme Sting ou Giorgio Armani.