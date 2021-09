Deux personnes mortellement blessées au couteau dans le nord des Pays-Bas

La police de la ville néerlandaise d’Almelo a dû ouvrir le feu ce vendredi 17 septembre lors de l’interpellation d’un individu suspecté du meurtre de deux personnes plus tôt dans la journée.

Bij het steekincident aan de Mth Steynstraat in #Almelo zijn twee personen overleden. Een derde slachtoffer raakte gewond. Één verdachte is aangehouden en raakte gewond. Het verdere politieonderzoek loopt. ^SV — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) September 17, 2021

​Selon le quotidien Algemeen Dagblad, deux personnes ont été assassinées au couteau dans la matinée alors qu’une troisième a été blessée.

Avant son arrestation, le suspect a également tiré avec une arbalète depuis le balcon de son appartement situé rue Steynstraat. La police a initialement appelé la population à éviter le quartier et a bouclée une grande zone autour.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

​En effet, une vidéo mise en ligne le montre armé de son arbalète. Des coups de feu de la police peuvent être entendus en arrière-plan.

Le quotidien fait état d’au moins six ambulances et autant de voitures de police sur les lieux. Quant à l’identité des victimes, elle n’a pas été précisée. Pour le moment, les forces de l’ordre disent ne pas savoir le mobile du suspect et comment il a été blessé.

Détails à suivre