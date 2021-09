Macron à Athènes pour le sommet EU-MED

Ce sommet sera consacré à la lutte contre le dérèglement climatique et ses conséquences en Méditerranée, à la stabilité et au développement du voisinage sud de l'UE, ainsi qu'aux agendas européens en matière d'asile et migration, en matière de transition climatique et numérique, et en matière sociale, ajoute la présidence française dans un communiqué.

Le sommet réunira Kyriakos Mitsotakis, premier ministre de la République hellénique, Janez Jansa, premier ministre de la Slovénie, Nikos Anastasiades, président de la République de Chypre et Mario Draghi, président du Conseil des ministres de l’Italie.

Prendront part également à ce sommet, selon l’Elysée, Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, et les premiers ministres de Malte Robert Abela, de Croatie Andrej Plenkovic et du Portugal Antonio Costa.

Le dernier sommet s’était tenu à Ajaccio en septembre 2020.