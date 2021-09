La nation rassemblant les plus grandes personnes au monde a rapetissé au XXIe siècle

Les Néerlandais sont toujours le plus grand peuple de notre planète en matière de centimètres, d’après les dernières informations du Bureau central de la statistique du pays (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS), rendues publiques le 17 septembre.

Ayant analysé les données de 718.000 personnes âgées de 19 à 60 ans, les experts ont établi les tailles moyennes que les Néerlandaises et les Néerlandais atteignent vers 19 ans.

En 2020, les jeunes hommes de cet âge mesurent en moyenne 182,9 cm, tandis que les jeunes femmes se bornent à 169,3 cm.

Toujours les plus grands, mais plus petits

Les dernières statistiques ont permis au CBS d’arriver à deux conclusions principales.

La première, c’est que les Néerlandais sont les plus grands au monde, aussi bien les hommes que les femmes.

Position des Néerlandais (ligne turquoise) et Néerlandaises (ligne bleue) dans le classement mondial des plus grandes nations (200 pays) pic.twitter.com/BobxfBTt66 — KirBat Sputnik (@KirBat79) September 19, 2021

​Les spécialistes précisent que ce sont les habitants des Pays-Bas nés à la fin des années 1950 qui sont devenus les champions du monde dans cette catégorie et conservent désormais la première place. Il y a encore un siècle, les personnes de plus grande taille vivaient dans les pays européens plus nordiques comme la Suède et la Norvège, aussi bien que sur le continent nord-américain.

La deuxième conclusion risque de mettre fin à la dominance néerlandaise dans ce classement car les chercheurs ont découvert que la génération Z, c’est-à-dire née au début des années 2000, est plus petite que ses compatriotes des années 1980. Les hommes nés en 2001 sont en moyenne 1 cm plus petits que ceux de la génération précédente; les femmes en moyenne de 1,4 cm.

La croissance vertigineuse de la taille moyenne des Néerlandais, qui a démarré au milieu du siècle dernier et a duré 50 ans, est terminée au XXe siècle, constate le CBS.

Taille moyenne selon l'année de naissance, 1930-2001, des Néerlandais (ligne turquoise) et Néerlandaises (ligne bleue) pic.twitter.com/sugtoqtobu — KirBat Sputnik (@KirBat79) September 19, 2021

​Raisons et perspectives

Les spécialistes ne se précipitent pas cependant pour donner des explications arrêtées au phénomène décrit par les statisticiens néerlandais et faire des projections en la matière.

Interrogé par le Guardian, Gert Stulp, de la faculté des Sciences comportementales et sociales de l’université de Groningue, aux Pays-Bas, indique dans ce contexte deux facteurs.

Le chercheur suppose que la crise économique de 2007, accompagnée par la dégradation des conditions financières avec des conséquences sur le régime alimentaire de nombre de ménages du pays, et le changement des habitudes nutritionnelles chez les jeunes en général, auraient pu avoir un impact négatif sur la croissance physique de ses compatriotes.

M.Stulp n’exclut pas qu’une alimentation plus saine puisse inverser la tendance observée mais pointe qu’il y a dans toute cette histoire des limites physiologiques.

Des statistiques toujours impressionnantes

Malgré la tendance à la diminution de la taille moyenne chez les Néerlandais découverte par le CBS, certaines statistiques du pays font toujours forte impression.

Les hommes de la génération la plus grande des Pays-Bas, née dans les années 1980, mesurent en moyenne 183,9 cm, les femmes 170,7 cm. Soit une croissance de 8,3 cm chez les hommes et de 5,3 cm chez les femmes depuis 1930.

En 2020, la population compte 21% d’hommes plus grands que 190 cm.

Un autre fait intéressant, qui provient des dernières statistiques, est que les Néerlandais vivant dans le nord du pays sont en général 3 à 3,5 cm plus grands que leurs compatriotes des provinces du Sud.