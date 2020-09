Un jeune avec un maillot de l’OM violemment agressé sur les Champs-Élysées

La victoire historique de l’OM face au PSG a été assombrie par le passage à tabac d’un jeune supporter sur les Champs-Élysées et plusieurs incidents nocturnes à Marseille.

Après la première victoire de l’Olympique de Marseille face au Paris-Saint-Germain en neuf ans, un jeune homme à vélo portant un maillot de l’OM a été agressé par un groupe d’individus sur les Champs-Élysées, rapporte Actu 17.

Selon ses informations, la victime a été poussée par terre avant d’être rouée de coups. Ensuite, l’un des agresseurs lui a dérobé son vélo.

L’agressé, qui présentait de multiples contusions sur l’ensemble du corps, a été pris en charge par les pompiers et amené à l’hôpital Georges-Pompidou, ses jours ne sont pas en danger.

Les forces de l’ordre ont retrouvé l’un des agresseurs présumés, identifiés grâce aux caméras de surveillance. Le suspect a été placé en garde à vue, une enquête est en cours.

Incidents à Marseille

À Marseille, la victoire du club olympien a également été suivie de désordres. Ainsi, une centaine de personnes ont lancé des projectiles sur le commissariat de Noailles, blessant un policier.

Plus tard dans la nuit, un magasin de maroquinerie et un salon de coiffure ont été pillés dans la cité phocéenne. Au total, huit individus ont été interpellés et placés en garde à vue en lien avec les trois incidents.