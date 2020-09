Il menace des policiers avec un couteau à Montpellier, évoquant sa «mission divine»

Armé d’un couteau, un jeune de 21 ans a menacé trois policiers du Groupe de sécurité de proximité (GSP), deux hommes et une femme, le 15 septembre vers 17h45 à Montpellier, relate le Metropolitain. Les agents étaient chargés de sécuriser les abords du stade de la Mosson lors d’un match de football.

Un éventuel schizophrène

Il a abordé puis invectivé les fonctionnaires non loin du stade en tenant des propos incohérents, faisant des références à des actes de terrorisme, s’exclamant «être présent à Montpellier pour une mission divine».

Il a ensuite sorti un couteau pour menacer les policiers tout en se livrant à une apologie du terrorisme. L’un d’entre eux a tiré en l’air en guise de sommation. L’agresseur a alors pris la fuite mais a rapidement été localisé à son domicile.

Le mis en cause, placé en garde à vue, est déjà connu de la police et de la justice. Il est décrit comme schizophrène et sera examiné pour établir s’il souffre bien de troubles psychiatriques. L’enquête a été confiée au Service régional de police judiciaire (SRPJ).

Le jeune homme avait déjà été condamné à cinq reprises pour vols et violences volontaires, précise le parquet cité par Midi libre.