Un requin rare et protégé repéré sur les étals d’un Leclerc crée la polémique– photos

L’ONG Sea Sheperd qui lutte pour la défense des animaux marins dénonce l’exposition d’un requin-renard dans l’hypermarché Leclerc de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Il s’agit d’une espèce menacée dont la pêche est interdite, souligne l’association.

«Quand une enseigne de grande distribution assume la promotion et la mise en avant macabre d’une espèce menacée, on est en droit de se poser de réelles questions sur son éthique», s’indigne Sea Sheperd.

Sea Sheperd a diffusé sur Facebook des photos montrant l’animal exposé sur un îlot central au milieu du rayon poissonnerie du Leclerc de Vitry-sur-Seine.

«Pour rappel: Le requin-renard est une espèce menacée dont la pêche ciblée est interdite. Si les captures accidentelles ne sont pas sanctionnées et qu’il est légal de les commercialiser, le manque d’éthique et l’irresponsabilité des professionnels avides de profits ne doivent plus être ignorés. Une interdiction de pêche ciblée sans interdiction de commercialisation n’est en rien une mesure de protection. Ces captures ne peuvent continuer à profiter à des professionnels peu scrupuleux», précise l’ONG.

Une polémique éclate

Un journaliste spécialisé dans la défense de l’environnement a relayé la découverte qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

Suite à la polémique, le magasin a reconnu les faits et annoncé le 16 septembre sur Facebook l’ouverture d’une «enquête interne». Il précise que le poisson a été retiré de la vente.

«Le fournisseur, qui a pris l’initiative de proposer cette vente, est appelé à s’expliquer auprès de la direction demain matin. Quant aux équipes, elles seront de nouveau sensibilisées à la protection des espèces menacées. La direction du centre E.Leclerc de Vitry-sur-Seine présente ses sincères excuses aux clients et internautes qui ont été choqués par cette regrettable affaire», ajoute l’hypermarché.

Cependant, le journaliste souligne que ce n’était pas un cas isolé, évoquant un incident survenu en juin dans un autre supermarché français où un requin renard a été vendu.

L’ONG Sea Sheperd en appelle à la responsabilité de chacun dans ce genre de situation de vente au consommateur.

«Si certains préféreront pointer du doigt un seul responsable (Pêcheur, État, Consommateur, Poissonnier, Supermarché ou Restaurateur), il est important de rappeler le rôle de chacun car tous font que ces pratiques sont encore possibles», conclut l’association.