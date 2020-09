Un homme ligoté, frappé et dépouillé au petit matin à son domicile à Paris par deux individus armés

Un violent cambriolage a eu lieu le 16 septembre dans un appartement à Paris. Ligotée et roué de coups, l’occupant a été séquestré pendant environ deux heures. Les cambrioleurs sont repartis avec de l’argent, ses cartes bancaires, sa trottinette, les clefs du domicile et son téléphone.

Un homme de 32 ans a été séquestré et violenté dans la matinée du 16 septembre à son domicile dans le Ve arrondissement de Paris par deux individus munis de couteaux, rapporte Actu17.

Selon le média, la victime a invité chez lui le 15 septembre un couple d’amis qui est reparti vers 07H00.

Un peu plus tard, l’homme a entendu frapper à sa porte et s’est retrouvé face à deux individus masqués, chacun armé d’un couteau. Les malfaiteurs ont pénétré de force dans l’appartement et l’ont ligoté avec du câble électrique avant d’exiger sa carte bancaire et son code.

Comme l’indique Actu17, la victime a été menacée, couteau sous la gorge, et frappée avec une ceinture. Une source proche de l’enquête précise que le trentenaire a été forcé à boire du rhum avant d’être bâillonné.

L’un des agresseurs a utilisé la trottinette de l’homme pour aller retirer de l’argent à plusieurs reprises. Son appartement a également été fouillé, poursuit le média.

Deux heures de calvaire

Les cambrioleurs ont quitté les lieux deux heures après leur arrivée et emporté d’autres cartes bancaires, la trottinette, les clefs du domicile et le téléphone de la victime.

D’après le site, l’homme a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et hospitalisé. Il avait de multiples traces de coups et une trace de brûlure à l’épaule, mais son état n’inspirait pas d’inquiétudes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux malfaiteurs, qui seraient des adolescents ou de jeunes adultes, ont été aperçus en train de faire des allers retours dans l’immeuble pendant une partie de la nuit. Enfin, il s’est avéré que la victime a brièvement parlé avec l’un des agresseurs durant la nuit alors qu’elle était sortie pour fumer.