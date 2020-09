Il refuse de mettre son masque dans le train et force 150 passagers à descendre

Mardi 22 septembre, entre cinq et six heures du matin, le train SNCF Le Havre-Rouen-Paris s’est soudainement arrêté à Bréauté, en Seine-Maritime, une gare non prévue sur le trajet, informe Paris-Normandie. Un passager refusait de mettre son masque, affirmant être sous morphine et avoir des difficultés à respirer.

ℹ [LE HAVRE-PSL] : Le train 3100 de 5h14 au Havre sera exceptionnellement terminus Breauté. Le comportement d'un voyageur à bord du train nécessite l'intervention des forces de l'ordre.



Je vous invite à prendre le 3102 de 6h02 au Havre. Ce train enregistre 30' de retard.



📲 — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) September 22, 2020

Les gendarmes sont intervenus, tandis que les 150 passagers ont dû descendre et attendre le train suivant. Le train en question a été supprimé, créant de fortes perturbations sur le reste de la ligne.

Sur le quai de la gare, l’homme de 52 ans a expliqué aux militaires qu’il venait de se faire amputer les doigts, d’où la morphine, et se rendait d’ailleurs à Paris pour un rendez-vous avec un chirurgien.

Altercation avec le contrôleur

Le quinquagénaire a également précisé que le contrôleur ne lui avait pas laissé le temps de s’expliquer. D’après ce dernier, le passager s’est montré agressif, ce qu’a nié un témoin, greffier au tribunal de Paris, lequel n’a observé ni insulte ni débordement de sa part.

Toujours selon Paris-Normandie, un incident similaire s’était produit sur la même ligne la semaine précédente, menant à l’intervention des gendarmes, à la suppression du train et à la perturbation du trafic ferroviaire.