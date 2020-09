Elle voit un voleur prendre la fuite au volant de sa voiture avec ses deux enfants à l’arrière

Un ou des individus ont volé le 25 septembre à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne une voiture alors que deux enfants de trois ans et sept mois se trouvaient à bord. La mère était partie retirer de l’argent, laissant le moteur tourner. Ses deux enfants ont été retrouvés sains sur un parking, mais pas le véhicule.

Une mère s’est fait voler son véhicule alors que ses deux enfants se trouvaient à l’arrière, rapporte Le Parisien. Les faits se sont produits vendredi 25 septembre à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne.

Selon le quotidien, la femme, 29 ans, a eu la peur de sa vie en voyant sa voiture disparaître au loin avec ses enfants à bord après s’être arrêtée devant La Poste.

Une situation terrible rendue possible car elle avait laissé tourner le moteur quelques instants pour aller retirer de l’argent au distributeur, précise le média. C’est à ce moment-là que la femme a vu sa voiture s’éloigner. Elle a alerté la police au commissariat le plus proche.

Les enfants retrouvés sur un parking

Une vingtaine de minutes plus tard, ses deux enfants ont été retrouvés sains et saufs à quelques kilomètres de là, sur un parking du Carré Sénart à Lieusaint. Le petit garçon de trois ans et sa petite sœur de sept mois ont été abandonnés par le ou les voleurs qui sont toujours en fuite avec le véhicule.

Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté urbaine du commissariat d’agglomération Melun Val de Seine. La voiture n’a toujours pas été retrouvée.