Une fillette décrit un homme qui a tenté de l’enlever, un sexagénaire est mis en examen

Après qu’une fille de 11 ans, qui a réussi à fuir un sexagénaire qui a tenté de l’emmener avec lui à Coulommiers, en lui proposant des bonbons, a décrit à la police l’individu, cela a permis de retrouver l’homme et de le mettre en examen pour déterminer ses intentions, selon Le Parisien.

Un homme a tenté d’enlever une fillette de 11 ans alors qu’elle faisait route vers son collège en Seine-et-Marne, relate Le Parisien. Elle a raconté qu’un sexagénaire lui a d’abord proposé des bonbons et a même mis sa main sur elle pour la pousser à partir avec lui. Prenant peur, elle est partie en courant.

Après cette histoire, la famille de la fille s’est présentée au commissariat et elle a décrit l’individu qui a essayé de l’emmener sur la route à proximité du parc des Capucins à Coulommiers, précise le journal.

C’est grâce à la description donnée par la fillette que la police judiciaire de Meaux, en se basant sur ces informations, a pu retrouver l’homme ce jeudi 24 septembre dans le même quartier où il a tenté d’enlever la jeune collégienne le 18 septembre.

L’homme, qui s’est avéré être célibataire et sans enfant, a été déféré devant un juge d’instruction et mis en examen par la suite. L’enquête qui suivra devra établir les motivations et intentions du suspect.