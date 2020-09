Un rorqual de huit mètres de long s’échoue sur une plage en baie de Somme

Des pêcheurs du Crotoy, une commune située dans la baie de Somme, ont découvert le 28 septembre en soirée le cadavre flottant d'un rorqual. Le lendemain, la marée a fait échouer l'animal sur une plage, relate France 3 Hauts-de-France.

Cependant, ce cétacé proche de la baleine n’a pas l’habitude de s’approcher si près des côtes.

​Une enquête est lancée

a indiqué la préfecture de la Somme, citée par France Bleu Picardie.

Les forces de l’ordre et l’association Picardie nature se sont rendues sur place. Le Réseau national d'échouage des mammifères marins fera des prélèvements pour établir les causes de la mort du mammifère, dont la carcasse sera ensuite évacuée et remise à l’équarrissage.

Le statut de réserve naturelle nationale prévoit un protocole bien précis d’analyse et d’évacuation du cadavre, ajoute France 3.