Centre animalier dans les Alpes-Maritimes détruit, des loups sont en liberté

Selon les informations reçues de la préfecture, le parc Alpha loup à Saint-Martin-Vésubie a été ravagé par la tempête Alex et les animaux sont désormais en liberté dans la région, fait savoir Le Parisien.

La maire du village de Lieuche, Denise Leiboff, a partagé sur Facebook la confirmation de la préfecture obtenue à l’aide d’un hélicoptère que les loups étaient en liberté, après que les clôtures du parc ont été détruites.

Le parc où habitent 12 loups a été «complètement détruit», indique le message de la préfecture. En outre, Le Parisien indique qu’au moins un animal, un loup arctique, a trouvé la mort des suites de ces intempéries, alors que les autres ont envahi la zone.

Éric Hansen, directeur interrégional PACA et Corse de l’Office français de la biodiversité (OFB), a expliqué dans un entretien au Parisien que, dès que les conditions le permettront, des équipes spécialisées se rendront sur place «pour évaluer la situation et le cas échéant pour capturer les animaux avec des fusils hypodermiques».

Les experts en alerte

Un spécialiste a confirmé l’urgence de cette affaire, car les loups chercheront à se nourrir ailleurs et les équipes du parc voudraient éviter qu’ils rencontrent des loups sauvages qui habitent dans le Mercantour. Le parc Alpha accueille des loups de trois espèces différents qui ne sont pas endémiques de cette région, à savoir des loups noirs du Canada, des loups gris d’Europe centrale et trois loups arctiques.

Enfin, le média précise que la direction du parc a assuré avoir transmis aux autorités toutes les fiches nécessaires, ainsi que les informations et numéro des puces des animaux pour qu’ils soient localisés le plus vite possible.

Le parc Alpha aura besoin d’importants travaux. De ce fait, les loups devraient être placés par l’OFB dans d’autres centres animaliers adaptés.