Un couple de sexagénaires ligoté sur leur lit et cambriolé en pleine nuit en Isère

Deux personnes d’une soixantaine d’années ont été attaquées chez elles en pleine nuit en Isère, indique Le Dauphiné. Les assaillants les ont ligotées et dépouillées avant de prendre la fuite.

Un couple de sexagénaires a été réveillé en pleine nuit par l’intrusion de plusieurs malfaiteurs dans sa maison de Chimilin en Isère, dans la nuit du 4 au 5 octobre, rapporte Le Dauphiné.

Encagoulés et gantés, les assaillants ont ligoté les personnes âgées sur leur lit en exigeant de l’argent. Puis ils auraient affirmé rechercher leur fils. Enfin, ils ont cambriolé l’habitation et ont pris la fuite en les laissant attachées.

Plus tard dans la nuit, l’une des victimes a réussi à se défaire de ses liens et a alerté les forces de l’ordre. De nombreux gendarmes ont été mobilisés, le couple a été pris en charge et transféré à l’hôpital.

Cas semblables

En septembre, un trentenaire roué de coups et ligoté a aussi été victime d’un cambriolage à Paris. Les malfaiteurs l’ont séquestré pendant plusieurs heures avant de repartir avec son argent et ses biens.

Un étudiant de 24 ans a par ailleurs été ligoté et séquestré par ses deux camarades de fac de nationalité algérienne, lesquels lui ont extorqué 1.300 euros.