La mairie de Tours déploie un drapeau LGBT géant sur son bâtiment, des individus le volent

Après l’annulation de la Marche des fiertés pour des raisons sanitaires, la ville de Tours avait décidé, le 2 octobre, d’afficher son soutien à la communauté LGBT en arborant le drapeau arc-en-ciel sur la façade de sa mairie. Ce dernier a été volé le lendemain, indique France 3 Centre-Val-de-Loire.

«C’est un acte lâche qui n’entame en rien notre détermination à devenir une ville inclusive qui luttera contre toutes les discriminations», a réagi le maire Emmanuel Denis auprès de la chaîne.

Ce jeudi, il a confirmé qu’il allait porter plainte.

Le centre LGBT de Touraine, via son co-président Johan Posson, évoque un «geste très brutal» et estime que «cet acte nous montre que l’on a toujours besoin des associations pour défendre les personnes discriminées». «Notre lutte continue et nous souhaitons rappeler que personne n’est seul face aux violences», conclut-il.

Acte revendiqué

D’après le journaliste de Libération et Slate Pierre Plottu, l’acte a été revendiqué par un groupe d’extrême-droite, lequel a également attaqué un local de militants d’extrême-gauche à Angers deux jours plus tôt. La seconde photo qu’il a publiée serait le drapeau volé en question.

L'extrême droite radicale revendique sur ses réseaux habituels deux actions en quelques jours, preuves à l'appui: l'attaque d'un local d'extrême gauche présenté comme #antifa à Angers (01/10) et le vol d'un drapeau #LGBT+ déployé sur la mairie de Tours (03/10) pic.twitter.com/Tzu4LAE49k — Pierre Plottu (@pierre_plottu) October 5, 2020

Un mois plus tôt, le centre LGBT de Touraine avait reçu la visite de la ministre Élisabeth Moreno, chargée de l’égalité femmes-hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. L’occasion d’annoncer un plan de lutte contre l’homophobie dont les détails seront révélés en octobre, et de rappeler que les infractions à caractère homophobe restent nombreuses en France, et même en augmentation de 36% entre 2018 et 2019.