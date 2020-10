Un homme brutalise deux femmes et un bébé pour sortir plus vite de son train en Gironde

Deux femmes et un bébé de 20 mois ont été agressés jeudi 8 octobre en gare de Coutras en Gironde par un homme estimant que celles-ci mettaient trop de temps à sortir du wagon. L'agresseur a été interpellé grâce à l'intervention d'un policier en civil, relate Sud-Ouest.

Le 8 octobre vers 11 heures deux passagères descendant d'un train en gare de Coutras ont été agressées par un homme de 27 ans, relate Sud-Ouest.

De l'avis de ce dernier, les femmes qui devaient s’occuper d’un bébé de 20 mois et de leur vélo ne descendaient pas assez vite. Sans chercher à discuter, il a bousculé et frappé les passagères et a donné une gifle à l'enfant.

Il a également tenté de leur voler un portefeuille qui se trouvait dans un sac à main.

Un policier en civil qui était sur le quai est intervenu, alerté par les cris des femmes, et a interpellé l'agresseur.

Celui-ci, originaire de Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux, a été placé en garde à vue.