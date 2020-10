Une policière tire deux fois sur un fourgon qui lui fonce dessus près de Lyon

Dans la nuit du 7 au 8 octobre un fourgon recherché pour vol en Suisse a foncé sur une policière afin de la percuter à Vénissieux, dans la métropole de Lyon. Cette dernière a tiré deux fois avec son arme de service, rapporte Le Progrès.

Les faits ont eu lieu suite à un appel de la police suisse au PC de la CRS autoroutière signalant la présence dans la région lyonnaise d'un fourgon transportant un scooter volé en Suisse et équipé d'un système de traçage.

Trois équipages de la CRS mobilisés ont localisé le fourgon et ont mis en place un dispositif d'intervention.

Scooter localisé dans un box

Une fois le fourgon bloqué, une policière s'est approchée à pied pour le contrôler. Le conducteur a alors accéléré et a tenté de la renverser . Après que la policière a tiré à deux reprises, le fourgon a changé de trajectoire, a percuté un véhicule de police et a pris la fuite.

Plus tard le scooter volé a été localisé dans un box de Vénissieux où la police a découvert un autre scooter volé en Suisse et une moto volée à Sainte-Foy-lès-Lyon. Une surveillance a été mise en place près du box et a eu pour résultat l'interpellation de trois suspects arrivés en voiture sur les lieux. Tous les trois ont été placés en garde à vue.

L'IGPN (Inspection générale de la police nationale) va déterminer les conditions dans lesquelles la policière a été amenée à utiliser son arme.