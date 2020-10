Des policiers tombent sur un surprenant butin dans la voiture d’un cambrioleur mineur à Angers

Après avoir échoué dans sa fuite, un mineur a été interpellé pour un vol par la Brigade anti-criminalité à Angers cette semaine. Le butin du cambrioleur découvert par les policiers dans la voiture du suspect sortait manifestement de l’ordinaire. Le véhicule débordait de… chocolats et de biscottes.

À Angers, la Brigade anti-criminalité a fait une découverte étonnante dans le véhicule d’un mineur interpellé dans la nuit du 5 au 6 octobre, selon Ouest-France.

Vers 2h15, les policiers ont interpellé la voiture près d’un campement de Roms à Saint-Barthélemy-d’Anjou. À la vue des forces de l’ordre, le conducteur et deux autres occupants du véhicule ont essayé de prendre la fuite. Alors que deux d’entre eux y sont parvenus, un suspect, mineur, a été interpellé sur place.

Après cela, des dizaines de cartons regorgeant de chocolats et de biscottes ont été découverts à l’intérieur du véhicule.

L’enquête a permis d’établir que le butin avait été dérobé à deux transporteurs dont des camions avec de la marchandise stationnaient à proximité du parc des expositions. Les deux ont déposé plainte.

Moutons dérobés

Les deux autres occupants du véhicule ont été identifiés plus tard. Il s’agit du père et d’un cousin du mineur. Le père ayant été mis hors de cause, l’adolescent en question comparaîtra devant le juge pour enfants, son cousin sera également jugé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mineur avait été impliqué dans d’autres vols, dont ceux de deux moutons et d’un agneau dérobés au lycée Simone-Veil.