Il découvre un obus datant de la Seconde Guerre mondiale et le rapporte à la gendarmerie

Après avoir découvert, lors d’une promenade en forêt, un obus datant de la Seconde Guerre mondiale près de Châtel-sur-Moselle, dans les Vosges, ce promeneur, au lieu d’appeler les services de déminage, a décidé de l’emporter pour le déposer devant la gendarmerie, a fait savoir le quotidien local Vosges-matin.

Les gendarmes ont, pour leur part, réalisé le danger de la situation et ont rapidement mis en place un périmètre de sécurité. Les services de déminage sont arrivés sur les lieux et ont confirmé que l’engin était encore actif et aurait pu provoquer une explosion.

«Préférez un petit mot de soutien»

Toutefois, comme l’obus a été neutralisé et emporté pour être détruit, les gendarmes ont résumé l’incident sur leur page Twitter avec une note d’humour.

«Quitte à déposer anonymement quelque chose devant une gendarmerie, préférez un petit mot de soutien ou un joli dessin», ont-ils écrit.

Quitte à déposer anonymement qc devant une gendarmerie, préférez un petit mot de soutien ou un joli dessin.

Car cet obus trouvé par un promeneur en forêt et laissé devant la brigade de Châtel-sur-Moselle nous a mobilisés de longues heures samedi après-midi... pic.twitter.com/2fBGyKFqVs — 88 - Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) October 11, 2020​

Avant de revenir à un ton plus sérieux et de rappeler les règles à suivre en cas de découverte dangereuse de ce genre, notamment «ne pas manipuler l’engin suspect» et «composer le 17».

En cas de découverte ⚠️ :

- ne pas manipuler l’engin suspect

- le protéger et le masquer des vues

- baliser la zone

- ne pas se fier aux « connaisseurs »

- composez le 17 📱 — 88 - Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) October 11, 2020​

Fin juillet, un homme avait découvert dans son champ, dans le Calvados, six grenades datant de la Seconde Guerre mondiale et les avaient ramenées chez lui. Il avait toutefois appelé les gendarmes.