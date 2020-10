Un ferry avec 800 passagers venant du Maroc interdit puis finalement autorisé à accoster en France

Un ferry d’une compagnie italienne, assurant la liaison Nador-Sète, a été interdit le 11 octobre d’accoster dans le port sétois et a été contraint de rester en mer avec 800 passagers à bord en attendant un accord entre la préfecture de l’Hérault et la société à propos du respect des règles sanitaires. Une suspicion de cas de Covid-19 est en cause.