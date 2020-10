Drogué et sans permis, il refuse d’obtempérer et percute un véhicule de police blessant deux agents

Se trouvant au volant sous l’emprise de stupéfiants et sans permis, un homme de 23 ans a d’abord refusé d’obtempérer à un contrôle à Lyon et par la suite a percuté un véhicule de police, blessant deux fonctionnaires, informe Actu17.

Un homme au volant d’une voiture a refusé d’obtempérer à un contrôle policier dans la nuit du 10 au 11 à Lyon et a tenté de fuir le véhicule des forces de l’ordre, relate Actu17. À un moment, l’automobiliste s’est arrêté. Néanmoins, quand les policiers du Groupe de sécurité de proximité ont quitté leur voiture pour lui demander de sortir de la sienne, il est reparti de nouveau et a fui la police. Toutefois, cette dernière a déjà réussi à l’identifier et à donner l’alerte sur le fuyard.

L’homme a été de nouveau repéré près de son domicile où les policiers se sont dirigés pour l’attendre à son retour chez lui. Les fonctionnaires ont tenté de l’arrêter encore une fois alors qu’il circulait à contresens dans une rue à sens unique.

C’est là que l’automobiliste a percuté une voiture de police, blessant deux fonctionnaires.

Enfin interpellé, le conducteur âgé de 23 ans s’est avéré être sous l’emprise de stupéfiants. De plus, des produits stupéfiants ont été trouvés dans son véhicule. En outre, l’homme circulait sans permis de conduire.

Les deux policiers blessés ont reçu deux et 10 jours d’incapacité totale de travail.