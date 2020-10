Condamnés pour avoir prostitué leurs compagnes enceintes à Toulouse

Deux jeunes ont été jugés pour proxénétisme à Toulouse et respectivement condamnés à un an et deux ans de prison pour avoir forcé des femmes, dont leurs compagnes enceintes, à se prostituer.

Deux hommes de 25 et 27 ans originaires de Roumanie ont été condamnés pour proxénétisme le 14 octobre à Toulouse (Haute-Garonne) respectivement à un an, dont six mois avec sursis, et deux ans de prison, dont un an avec sursis, relate La Dépêche du Midi. En outre, ils ont interdiction de se rendre à Toulouse pendant deux ans.

Les femmes disculpent leurs partenaires

Ils ont été mis en cause pour avoir forcé des femmes, dont leurs compagnes enceintes, à avoir des relations sexuelles tarifées dans le cadre d’un réseau de prostitution.

Le duo, traqué depuis le mois d’août puis mis sur écoute, a été interpellé le 11 octobre dans le cadre d’une enquête menée par les policiers du Service régional de la police judiciaire (SRPJ).

Les deux accusés réfutent tout proxénétisme. «Je n’étais pas d’accord avec ce qu’elle faisait mais elle devait envoyer de l’argent à sa fille», assure l’un d’eux à la barre du tribunal correctionnel.

Leurs conjointes, présentes dans la salle, ont été entendues à l’audience et n’ont pas incriminé leurs compagnons.