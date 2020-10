Un jeune entre la vie et la mort après une attaque à la béquille et au couteau dans un bus des Yvelines

Huit individus armés d’une béquille et d’un couteau ont lynché un jeune homme dans un bus circulant à Élancourt, dans les Yvelines. La victime est entre la vie et la mort.

Un passager de bus âgé de 27 ans a été violemment agressé à Élancourt (Yvelines) par un groupe de huit individus, à une demi-heure du début du cessez-le-feu, dans la soirée du 17 octobre, relate Le Parisien.

Le conducteur réagit rapidement

Les agresseurs sont montés vers 20h30 dans l’autobus transportant des dizaines de personnes et «se sont dirigés directement vers la victime et l'ont frappée à coups de béquille, de pied et de poing avant de lui asséner des coups de couteau dans les bras et les côtes», selon une source proche de l'affaire citée par le quotidien.

Leurs actes ont semé la panique dans les rangs des passagers. Descendu ensuite du véhicule, le groupe s’est rendu compte que la victime était toujours en vie et a tenté d'y remonter. Mais le conducteur a accéléré, les laissant dehors, poursuit la source.

À l’arrivée des secours, le jeune homme était encore conscient mais a rapidement perdu connaissance. Il a été hospitalisé dans un état critique.

Pour l'heure, les enquêteurs n’ont pas pu établir les motivations de cette violente agression. Cependant, ce cas s’apparente sensiblement à un acte de violence entre bandes de quartiers rivaux qui se font la guerre. L'enquête se poursuit.