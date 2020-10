Une bagarre à l'arme blanche entre bandes ensanglante un quartier de Lyon

Une altercation sanglante a éclaté dans la soirée du 20 octobre peu avant le couvre-feu dans le quartier de la Guillotière, à Lyon, faisant trois blessés à l’arme blanche, rapporte Le Progrès.

Blessures superficielles

Comme l’indique le média, le différend a eu lieu entre deux groupes de jeunes. Un homme de 20 ans et deux mineurs de 16 et 17 ans ont été légèrement blessés au niveau du bras, du dos et de la nuque. L’un d’eux présente même une entaille au crâne. Ils ont été hospitalisés puis ont quitté l’établissement après avoir reçu des soins.

La cause de cette bagarre n’a pas encore été établie. Arrivée sur place, la police, appuyée par des CRS et des gendarmes mobiles, a interpellé dix individus.

Selon le quotidien, le 21 octobre, 13 personnes se trouvaient en garde à vue.

Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat du VIIe arrondissement de Lyon.