Deux rottweilers attaquent un père et son fils au visage dans le Bas-Rhin

Deux rottweilers ont attaqué le 28 octobre un homme de 46 ans et son fils de six ans à Hatten, dans le Bas-Rhin, relate les Dernières Nouvelles d’Alsace. Les deux victimes ont été hospitalisées. Leur pronostic vital ne serait pas engagé.

Lors d’une promenade mercredi 28 octobre en fin d’après-midi, un père de 46 ans et son fils de six ans ont été attaqués par deux rottweilers, rapporte le quotidien régional les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). Les victimes étaient venues dans cette commune située au nord de Strasbourg en vacances dans leur famille. Au moment de l’attaque, l’homme et le jeune garçon rentraient à pied du marché, détaille le média.

D'après les DNA, l’enfant a réussi à s'échapper et à prévenir son grand-père qui habite à une centaine de mètres.

Grièvement blessés aux jambes et au visage, les deux victimes ont été évacuées vers l'hôpital de Strasbourg-Hautepierre. Leurs jours ne seraient pas en danger.

Chiens de garde et de défense de seconde catégorie

En passant par-dessus la clôture, les chiens se seraient échappés de l'enclos où ils étaient enfermés, détaille les DNA. Considérés comme «dangereux» et classés comme des chiens de garde et de défense de seconde catégorie, les rottweilers sont soumis à une réglementation particulière. Ils devront être examinés par un vétérinaire, est-il précisé.