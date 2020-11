Ils tentent de faire entrer du caviar et du foie gras dans une prison avec une canne à pêche

Deux personnes se sont munies d’une canne à pêche en Seine-et-Marne pour livrer aux détenus d’un centre pénitentiaire des denrées alimentaires et des téléphones. L’opération a été avortée par l’arrivée d’une patrouille de police.

Deux jeunes hommes, de 19 et 16 ans, sont arrivés en voiture près du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne), le 1er novembre au soir. Ils avaient l’intention de faire passer un colis par-dessus le mur de l’établissement, relate Le Parisien.

Un moyen original

Après avoir inspecté les lieux, les jeunes sont revenus à leur véhicule vers 00h40, mais y ont trouvé une patrouille de police. En expliquant leur présence sur place aux policiers, ils ont tout avoué.

Une perquisition de la voiture a permis de découvrir une dizaine de smartphones et une vingtaine de cartes SIM prépayées, mais aussi, à la surprise des agents, des denrées inhabituelles pour ce genre de colis. La «commande» contenait notamment une boîte de caviar de 250 grammes, cinq morceaux de foie gras sous vide, une dizaine de saucissons, dix steaks et du fromage et quatre petites bouteilles en plastique contenant du vin rouge, précise Le Parisien.

En outre, les fonctionnaires ont saisi une canne à pêche. Cet outil devait servir à envoyer les colis par-dessus les murs

Les deux jeunes ont été placés en garde à vue au commissariat de Meaux, où ils ont été auditionnés par les enquêteurs de l'Unité d'atteinte aux biens. Le plus jeune des deux a été remis en liberté avec un rappel à la loi et son complice devait être déféré ce mardi devant le parquet de Meaux, précise le quotidien francilien.