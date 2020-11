En plein reconfinement, une fête réunit plus de 500 personnes dans le Var, une enquête ouverte

Des festivités clandestines, alors que la France est reconfinée depuis le 30 octobre, ont eu lieu du 31 octobre au 1er novembre dans un domaine privé dans le Var, réunissant plus de 500 personnes. La police a dressé une quarantaine de contraventions.

Une enquête a été ouverte après une fête clandestine rassemblant plusieurs centaines de personnes qui a eu lieu du 31 octobre au 1er novembre malgré la mise en place du reconfinement, instauré du 30 octobre jusqu'au 1er décembre, rapporte France Bleu. Les faits se sont produits dans un domaine privé de Draguignan, dans le Var.

Certains témoins, cités par le média, évoquent près de 500 personnes ayant participé à cette fête.

L’enquête doit permettre de déterminer qui est à l’origine de l’organisation de cette soirée, alors que ce type de rassemblement est interdit à cause des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

«Le lieu est loué 3.200 euros et jusqu'à 4.400 euros pour le week-end», selon une jeune femme chargée de sa commercialisation, contactée par France Bleu. Il s’est avéré que les fêtards ont payé un ticket d’entrée de 50 euros pour prendre part à cet événement. De plus, des participants venant de l’autre bout de l’Hexagone, deux rappeurs très connus et des joueurs de foot ont également été présents.

Les forces de l’ordre ont dressé une quarantaine de contraventions.

L’introduction du reconfinement

Lors de son allocution du 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé la réintroduction du confinement en France métropolitaine et en Martinique à partir du vendredi 30 octobre jusqu'au 1er décembre pour endiguer la propagation du virus, ainsi que le retour des attestations de déplacement.

Il a précisé que si les écoles et lycées resteront ouverts, les bars et les restaurants seront fermés. Le Président a également souligné que les cours en ligne seront privilégiés dans les universités.