À 15 ans, il est interpellé dans l’Aude au volant d’une voiture échangée contre un iPhone 8

La police municipale de Carcassonne, dans l’Aude, a interpellé samedi 31 octobre un adolescent qui avait tenté de fuir un contrôle routier à bord de sa voiture en compagnie de trois autres personnes, rapporte L’Indépendant.

Après avoir intercepté dans une impasse ce véhicule Peugeot 206 circulant en centre-ville malgré les restrictions liées au reconfinement, les policiers ont procédé aux vérifications d’usage. Ainsi, les fonctionnaires ont constaté que le conducteur n'était âgé que de 15 ans.

En outre, dans le coffre de la voiture, ils ont retrouvé un deux-roues dont le numéro de série était effacé ce qui supposait son vol. Placé en garde à vue, le jeune homme n'a reconnu qu’une circulation sans permis. L’assurance et le contrôle technique du véhicule n’étaient pas non plus valides.

Les propriétaires de la voiture et de la moto trouvés

Il s’est avéré plus tard que la moto découverte par les policiers appartenait bien à l’un des passagers âgé de 13 ans alors que la voiture avait été échangée la veille par cet adolescent de 15 ans contre un iPhone 8 auprès d'un Toulousain qui l’avait mise en vente pour 300 euros sur sa page Facebook.

Libéré après ses auditions, l'adolescent sera convoqué devant le juge des enfants de Carcassonne, en perspective d'une mise en examen.