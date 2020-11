Fatigué de passer des tests de dépistage, Stéphane Plaza se met en retrait de la TV

«Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus». L’animateur de M6 Stéphane Plaza a annoncé qu’il se met en retrait de la télévision le temps que le pic de l’épidémie passe. Comme il l’a indiqué sur Instagram, il «ne va pas tenter le diable plus longtemps».

Face à la seconde vague de l’épidémie de Covid-19, l’agent immobilier et animateur de M6 Stéphane Plaza a annoncé qu’il suspendait le tournage de ses émissions.

«Plus de nez, plus de bras, plus de chocolat. Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus. Je passe à travers les gouttes, mais toujours le même schéma: je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. Je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps. J’en suis donc à une soixantaine de tests», a-t-il écrit dans un message posté sur son compte Instagram.

Tout en freinant ses activités télévisuelles, Stéphane Plaza a pourtant précisé qu’il allait se concentrer sur l’immobilier:

«À 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe. Je vais me concentrer sur moi, l’immobilier, et les grosses têtes bon courage à tous!»

La seconde vague du Covid déferle sur la France

Selon le dernier bilan de Santé Publique France annoncé le 4 novembre, 40.558 nouveaux cas confirmés ont été recensés ces dernières 24h. Le nombre total de cas atteint ainsi les 1.543.321. Le dépistage est l'un des piliers de la stratégie mise en place par les pouvoirs publics pour enrayer l’épidémie.