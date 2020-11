Deux pères qui avaient échangé de nombreux coups devant une école font face aux juges

Les faits relatifs à une rixe entre deux hommes devant une école maternelle en novembre 2019 ont été jugés devant le tribunal de Lons-le-Saunier (Jura), le 6 novembre. Ces deux voisins se sont en effet battus à 40 mètres de l’établissement scolaire, relate Le Progrès.

Le premier dit avoir été insulté devant l’école alors qu’il allait y déposer son fils. «Il m’a attrapé par la gorge, rejoint alors que j’allais en direction de ma voiture et m’a frappé», détaille-t-il. Il ajoute que «sa fille était dans la voiture et a assisté à toute la scène, elle a été traumatisée».

Le mis en cause affirme quant à lui que l’homme aurait «craché en sa direction», ce qu’il aurait considéré comme une provocation. «Je l’ai pris par le cou, je lui ai donné deux coups de poing et deux ou trois coups de pied au sol», a-t-il précisé lors de son audition. «Il me donnait également des coups de pied », a-t-il ajouté.

La victime a reçu 15 jours d’Incapacité totale de travail (ITT).

Un conflit de longue date

«Il frappait sa femme qui se réfugiait chez nous. Il nous disait d’arrêter de nous mêler de sa vie», a raconté le prévenu à la barre. Ce serait justement la raison de la rancœur entre les deux voisins.

Selon l’avocat de la défense, «l’enquête est un peu bâclée, on n’a pas interrogé les instituteurs qui ont assisté au début de ces violences. On n’a aucune information de ce qui s’est réellement passé. Les versions divergent».

Le délibéré sera rendu le 18 décembre, annonce Le Progrès.