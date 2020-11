Son voisin décède, il continue d’utiliser sa carte bancaire et attend quatre jours pour déclarer sa mort

Un homme de 60 ans a été arrêté à Vannes après avoir escroqué son voisin pendant plusieurs mois, même après le décès de celui-ci, rapporte le site Actu Morbihan. Il n’a d’ailleurs déclaré sa mort que quatre jours plus tard, profitant encore de sa carte bancaire pour faire jusqu’à 3.000 euros d’achats.

Les policiers de Vannes, dans le Morbihan, viennent de résoudre une affaire d’escroquerie assez morbide. Les faits datent du 22 septembre, lorsqu’un homme de 60 ans déclare la mort de son voisin de 59 ans. Il s’avère qu’il l’escroquait depuis plusieurs mois, et a continué son méfait jusqu’à quatre jours après sa mort, rapporte Actu Morbihan.

En effet, deux jours après le constat de décès, le fils du défunt est venu déposer une plainte après avoir constaté des mouvements bancaires suspects sur le compte de son père qui ne correspondaient pas à ses habitudes: 3.000 euros dépensés en cigarettes et revues pornographiques.

Les enquêteurs se rendent dans les commerces où ces achats ont été effectués et demandent à visionner les caméras de surveillance. Ils reconnaissent alors le sexagénaire accompagné d’une autre personne, qui utilisait systématiquement la carte bancaire de son voisin pour ses propres achats.

L’homme de 60 ans avait en effet accès à la carte de sa victime depuis quelques mois lorsque ce dernier s’est fracturé le fémur, pour l’aider à faire ses courses. Lorsque l’homme de 59 ans est décédé, ce même voisin lui a dérobé sa carte pour continuer ses achats, et a attendu quatre jours avant de déclarer sa mort.

Il reconnaît les faits

Toujours selon le site d’actualités, le sexagénaire a été interpellé et placé en garde à vue, tandis que son compère a clamé sa bonne foi et n’a pas été poursuivi. Le suspect a reconnu l’ensemble des faits, y compris les achats effectués dans les mois précédents. Il sera jugé en septembre 2021 pour escroquerie, abus de confiance aggravée et atteinte à l’intégrité d’un cadavre.