Des policiers pris pour cible par un commando armé à Marseille, le Raid intervient

Six personnes ont été interpellées dans une opération conjointe de la police judiciaire et du Raid après qu’un équipage de police-secours a été pris pour cible par un commando armé dans la Cité phocéenne.

Une véritable scène de guerre s’est déroulée ce mardi 11 novembre près de la cité Brassens, à Marseille, raconte BFM TV. Selon ses informations, un commando armé a pris pour cible un équipage de police-secours.

Les policiers arrivés sur place après le signalement de coups de feu y ont repéré un véhicule suspect, une Peugeot 3008, dont les occupants cagoulés ont tiré en leur direction. Une course-poursuite s’est immédiatement engagée.

Quelques minutes plus tard, le commando a abandonné le véhicule avant de continuer sa course au volant d’une Renault Mégane et de semer finalement les policiers sur l’autoroute A7.

Six personnes interpellées

Les tireurs ont bien pu être interpellés, constate BFM TV. Les malfaiteurs étaient également suivis par une seconde équipe de la police judiciaire de Marseille, sans que les autres policiers ne soient au courant, explique la chaîne.

Une surveillance a finalement permis aux forces de l’ordre de repérer leur cachette et, avec l’aide du Raid, six individus ont été arrêtés.