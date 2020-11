Des vendeurs de montres de luxe braqués par des faux clients dans le Val-de-Marne

Trois individus âgés de 19 à 25 ans ont été interpellés mardi 10 novembre à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) pour avoir braqué plusieurs vendeurs de montres de luxe chez eux, rapporte Le Parisien.

Se faisant passer pour des clients, sous une fausse identité, ils arrangeaient un premier rendez-vous. Mais au lieu de s’y présenter, ils en profitaient pour suivre la victime jusqu'à son domicile et ensuite la braquer sous la menace d'une arme à feu.

L’agression la plus récente est l'une des plus violentes. Le 31 octobre à Yerres (Essonne), munis d’une arme de poing, ils font interruption à 23h20 au domicile d’un couple et réclament la montre de luxe.

L’homme refuse. Il est tabassé, aspergé de gaz lacrymogène et touché par balle à une épaule. La victime sera hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger, indique le quotidien citant Fabrice Saugner, chef de la police judiciaire (PJ) d'Évry-Courcouronnes.

L’interpellation des suspects

L’interpellation des braqueurs a été possible à la suite d'une enquête de la police judiciaire d'Évry qui a intercepté une prise de contact avec le vendeur d'une montre à 13.000 euros dans le Val-de-Marne après avoir isolé une ligne téléphonique «de travail» exploitée par ces individus pour la prospection.

Les trois mis en cause sont majeurs et originaires de Vigneux-sur-Seine et Draveil (Essonne), notamment de la cité de la Croix Blanche. Deux d'entre eux sont déjà connus des services de police.

Placés en garde à vue, ils sont soupçonnés de «vols et tentatives de vols avec arme en bande organisée», «tentative de meurtre» et «association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime».