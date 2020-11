Probablement empoisonnés par leur mère, deux enfants meurent et un est hospitalisé

Deux jumeaux de 13 ans sont morts, alors que leur frère âgé de 15 ans a été hospitalisé après que tous les trois auraient été empoisonnés par leur mère, indique Le Courrier picard. Le drame s’est déroulé dans une maison à Poulainville, près d’Amiens, ce samedi 14 novembre.

Selon le maire de la commune cité par le quotidien, un empoisonnement volontaire serait à l’origine de ces événements.

La mère de famille s’est rendue chez un voisin en lui racontant qu’elle avait forcé ces enfants à prendre des médicaments. Quand il est intervenu, les jumeaux étaient déjà morts. Les deux garçons de 13 ans se trouvaient dans une pièce, alors que leur frère dans une autre.

La mère a été également évacuée. L’état de santé du fils aîné n’est pas pour l’heure connu.

Le père de famille, séparé de sa femme et n’habitant plus avec elle, se trouve en état de choc et a été pris en charge par les pompiers.