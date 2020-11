Des inconnus ont fouillé une tombe dans l’Hérault, la famille sous le choc

Un habitant d’Agde (Hérault) venu au cimetière le 15 novembre a fait une découverte macabre. Il a constaté que la tombe de son épouse décédée en 2015 avait été profanée, relate le journal local Hérault Tribune.

L’homme a alerté l’un de ses fils, celui-ci s’est rendu sur place et a tout de suite prévenu la police. Des spécialistes techniques et scientifiques ont réalisé des constatations et des prélèvements ADN.

Les pompes funèbres ont également constaté le délit de profanation. Le cercueil avait en effet été fouillé de nuit. Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, précise Actu 17. Aucune inscription n’a été trouvée et rien n’a été volé mais c’est justement le vol de bijoux qui pourrait être à l’origine de l’acte, selon la police.

«Un outrage inadmissible»

C'est probablement la statue représentant la défunte avec des bijoux installée devant le caveau qui a incité les malfaiteurs à l'acte, précise une source policière citée par Actu 17.

La famille, pour laquelle les morts «c'est sacré», est sous le choc.

«Ce qui s’est passé est intolérable et inqualifiable! Il s’agit là d’un outrage inadmissible que je condamne avec force», a indiqué au journal local le maire de la ville, Gilles d’Ettore.

Une enquête a été ouverte. La police étudiera notamment les enregistrements de la vidéosurveillance installée autour du cimetière.