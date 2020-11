Une Porsche fonce sur un fourgon de police à Bordeaux - photos

Ce mercredi, le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique après qu’un individu a foncé sur un fourgon de police au boulevard Jean-Jacques Bosc à Bordeaux, dans la nuit du 17 au 18 novembre, rapporte France Bleu. Il était au volant d'une Porsche Cayman.

#Bordeaux : cette nuit, une fois encore, les #policiers ont fait preuve de dévouement et de courage pour stopper la folie d'un chauffard, signalé depuis plusieurs jours pour des #refusdobtempérer!

Prompt rétablissement à nos collègues de la CDI.#JeSoutiensLaPolice#soutienauxfdo pic.twitter.com/PY7dcv7bSz — ALTERNATIVE Police (@Alternative_PN) November 18, 2020

​À contre-sens et à pleine vitesse

D’après le syndicat Alternative police CFDT Bordeaux, le conducteur a pris le boulevard Jean-Jacques Bosc «à contre-sens et à très vive allure» après avoir aperçu la police.

Pour arrêter la course folle de ce véhicule, les policiers ont bloqué la circulation avec leur fourgon, selon Actu.fr. Âgé de 32 ans et avec un passager de 24 ans, le chauffard «n’a pas hésité à percuter volontairement» leur véhicule. Il n'avait pas le permis et présentait un taux d'alcoolémie de 0,70 gramme, indique le syndicaliste Bruno Vincendon auquel se réfère France 3.

Trois policiers blessés, les fuyards en garde à vue

Les trois policiers qui se trouvaient dans le fourgon ont été légèrement blessés, leur pronostic vital n’est pas engagé. Les fuyards ont été placés en garde à vue.

La Porsche avait été signalée ces derniers jours pour des refus d’obtempérer à plusieurs reprises.