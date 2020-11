De faux policiers volent 40.000 euros de pièces d’or et de bijoux dans les Hauts-de-Seine

Un nonagénaire des Hauts-de-Seine a été dupé par de faux policiers et un faux agent des Eaux qui ont réussi à s’introduire chez lui pour dérober des bijoux et des pièces d'or pour un total de 40.000 euros.

Un faux agent des Eaux et deux faux policiers ont réussi à arnaquer un retraité de de 94 ans résidant à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, relate Le Parisien.

Tout d’abord, c’est l’agent qui s’est présenté au domicile de l’homme et a expliqué devoir intervenir en urgence pour effectuer des travaux sur le réseau.

«Ce sont ensuite deux faux policiers qui ont à leur tour sonné chez la victime, confie un proche du dossier. Ils lui ont dit que l'agent des eaux était un escroc et qu'il avait probablement été victime d'un vol.»

Se disant soucieux de s'assurer que rien n’avait été dérobé, les deux individus ont été autorisés à pénétrer dans l'appartement.

Un butin de plus de 40.000 euros

C’est le propriétaire du coffre-fort en personne qui a désigné l’emplacement de celui-ci aux faux policiers.

«Les deux hommes ont ensuite promené leur victime dans tout l'immeuble pour une pseudo-ronde de contrôle, poursuit la même source. C'est à ce moment-là que le faux agent des eaux a dû revenir pour vider le coffre», conclut Le Parisien.

L’homme s’est vu voler des pièces de monnaie en or, des bijoux et de l'argent liquide pour un équivalent estimé à plus de 40.000 euros.

Et bien que le stratagème soit classique, il fait de nombreuses victimes auprès des personnes âgées, rappelle le journal. Ainsi, en début de semaine, une octogénaire s'est fait dérober un collier en or après avoir ouvert à un faux agent des travaux publics à Bagneux.