Une fillette de neuf ans décède après un choc à la récréation, des questions restent en suspens

Après un choc survenu lors de la récréation d’une école de la Sarthe, une fillette de neuf ans a été hospitalisée en fin de journée avec un traumatisme crânien et est décédée 48 heures plus tard. «Pourquoi n’a-t-elle pas été soignée et surveillée à l’école?», s’interroge un membre de la famille de la fillette. Une enquête est ouverte.