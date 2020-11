Il laisse son fils de 3 ans avec une inconnue pour aller faire du footing, celui-ci est enlevé 

Voulant faire son footing, un homme a proposé à une dame assise avec ses deux enfants de lui laisser son fils de trois ans le temps de faire son exercice, rapporte La Dépêche du Midi. Les faits se sont produits le 20 novembre au cours Foucault, un parc de Montauban.

Selon le média, elle a accepté cette demande mais quelques instants plus tard une jeune femme s’est approchée du garçonnet et en le prenant par la main est partie avec lui.

Le temps que la dame réagisse, le père est revenu et a réussi à le récupérer quelques secondes plus tard, sain et sauf.

La SDF explique son acte

Comme l’indique La Dépêche du Midi, la kidnappeuse présumée s’est alors enfuie en courant. Les forces de l’ordre, prévenues, l’ont repérée quelques minutes plus tard.

Cette trentenaire sans domicile fixe, souffrant de quelques troubles psychologiques, a été interpellée et placée en garde à vue. D’après le média, elle aurait expliqué aux fonctionnaires avoir pensé que le garçonnet était perdu.

Au matin du 21 novembre, elle a été libérée de sa garde à vue.