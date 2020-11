Une fête clandestine dégénère à Angers, les policiers font usage de gaz lacrymogène

Des policiers ont été la cible d’insultes et de jets de bouteilles en verre après qu’ils sont intervenus en marge d’une fête à Angers, organisée dans un appartement en plein confinement, relate Ouest-France. Pour calmer leurs agresseurs, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène.

Par la suite, les jeunes ont fui dans l’appartement. Toutefois, les policiers ne sont pas partis et ont attendu jusqu’à ce qu’un jeune homme de 21 ans et une femme âgée de 22 ans quittent la fête pour les interpeller dans la rue. Le jeune interpellé sera convoqué devant un officier de police judiciaire et la femme devant le procureur, conclut le média.