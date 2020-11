Il tire sur un sanglier mais atteint son camarade de chasse

Un homme a reçu un éclat de balle lors d’une partie de chasse dans le Doubs. Des chasseurs de l’association communale de chasse agréée (ACCA) traquaient plusieurs sangliers et ces derniers se sont réfugiés dans un bosquet, à proximité des habitations, relate L’Est républicain.

C’est le président de l’association en personne qui décide de s’approcher plus près des animaux pour les pousser à sortir. Il remarque que le gibier est à portée de fusil, arme sa carabine et ouvre le feu. Et ce, malgré la présence de son camarade à proximité, mais aussi d’habitations à moins de 150 mètres, ce qui est proscrit par la loi. La munition éclate et un morceau touche son camarade de chasse au niveau de l’épaule.

Bien que la blessure soit légère, le blessé a été transporté à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances et les détails de l’accident qui aurait pu tourner au drame. Le tireur devrait être poursuivi pour «mise en danger de la vie d’autrui», précise le journal.

De nombreux accidents

Les accidents de chasse font des victimes chaque année en France. Il s’agit le plus souvent de chasseurs qui se blessent eux-mêmes ou entre eux. L’année dernière, 141 personnes ont été touchées par une munition sur le territoire national, rappelle L’Est républicain.

Le 21 novembre dernier, les pompiers ont dû intervenir pour porter secours à un homme qui, selon de premières informations, s'est blessé seul avec son propre fusil, en Loire-Atlantique, a annoncé France 3.

Un autre chasseur a été blessé à la jambe le 16 novembre par un autre qui «a tiré alors qu’il n’aurait pas dû», a fait savoir Ouest-France, citant la gendarmerie.