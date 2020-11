Déjà condamné 31 fois, il vole une bière puis revient menacer son épicier avec une arme

Un voleur pris en flagrant délit est revenu sur les lieux de son forfait avec une arme, rapporte Var-Matin. Les faits se sont déroulés dans une épicerie de Toulon. Hassen K., 52 ans, a d’abord été mis à la porte de la boutique, après avoir essayé de voler une canette de bière.

Visiblement vexé, l’homme est revenu peu après sur les lieux, armé d’un pistolet automatique. Le responsable de l’épicerie a pu se réfugier dans l’arrière-boutique, en compagnie de son enfant de sept ans, pour appeler la police.

Déjà 31 condamnations

Les forces de l’ordre ont pu interpeller l’agresseur le lendemain. Son domicile a été perquisitionné mais l’arme n’a pas été retrouvée. L’individu assure qu’il s’agissait d’un pistolet factice.

Après vérification, le suspect s’avère déjà bien connu des services de police. Il compte en effet 31 condamnations à son actif, depuis 1989. Il a notamment été mis en cause pour vol, délit de fuite, port d’armes, outrages et pour diverses violences sur des personnels de santé, des policiers et des agents de transports publics.

Un profil de multirécidiviste que la présidente du tribunal n’a pas manqué de rappeler au prévenu, lors de l’audience.

«Monsieur, quand on a un casier pareil, le moindre faux pas c’est un retour en prison», a-t-elle déclaré selon Var-Matin.

L’agresseur a finalement été condamné à dix-huit mois de prison.