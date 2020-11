Un garçon est resté enfermé une heure dans les toilettes d’un McDonald’s de Nice, sa mère saisit la justice

Une mère de famille a porté plainte contre un McDonald’s de Nice où son fils de six ans est resté coincé dans les toilettes pendant plus d’une heure avant d’être évacué par les pompiers. Il souffrirait désormais de phobies.

Une femme s’est décidée à poursuivre en justice un restaurant McDonald’s de Nice (Alpes-Maritimes) où elle et son fils de six ans ont connu une mésaventure il y a près d’un an. L’enfant est resté bloqué dans les toilettes du restaurant pendant plus d’une heure en décembre dernier, alors que sa mère l’attendait devant la porte, relate Var-Matin.

Elle a essayé d’aider son fils seule, puis avec l’aide d’une serveuse et de clients, mais en vain. Ce sont les pompiers qui sont finalement venus libérer l’enfant en défonçant la porte avec une hache.

Le garçon a passé plus d’une heure enfermé dans les WC, le fermoir d’origine de la porte étant cassé, et celui de remplacement n’étant pas accessible pour un enfant, selon la femme. Sa mère a déposé plainte en juin dernier, surtout choquée par le comportement du manager, qui ne voulait pas appeler les secours.

Des retombées psychologiques

La direction du McDonald’s conteste sa version des faits et assure avoir mené une enquête interne qui n’a trouvé aucun dysfonctionnement sur la porte.

Or, le garçon a depuis lors la «phobie des toilettes publiques», selon sa mère, ce qui lui poserait notamment des problèmes à l’école. L’administration de l’établissement se dit navrée «d’apprendre, quelques mois après les faits, que ce petit garçon demeure marqué par cet épisode».