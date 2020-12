Convoqué par la gendarmerie, il s’y rend en voiture en ayant bu et se fait suspendre son permis

Vendredi 4 décembre, les gendarmes de la brigade nautique de Lézardrieux, dans les Côtes-d’Armor, ont convoqué un homme de 59 ans dans le cadre d’une affaire de «vol de filets de pêche sur l’île de Bréhat». L’individu a pris son véhicule et s’est présenté ivre à la gendarmerie, rapporte Ouest-France.

La gendarmerie des Côtes-d’Armor a relaté les faits sur sa page Facebook. «Au cours de l'audition, les gendarmes détectent des signes d'alcoolisation chez l'individu, une forte haleine et un regard fuyant notamment.»

Les militaires décident alors de le soumettre à un dépistage. L’homme présentait 0,56 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit deux fois la limite autorisée.

Rétention de permis

Puisqu’il était venu en voiture, son permis a été suspendu «en attendant les suites administratives et judiciaires», précisent les gendarmes. D’après la législation, il risque de perdre six points de permis, une suspension ou annulation de trois ans de celui-ci, ainsi que jusqu’à 4.500 euros d’amende et une peine de deux ans de prison.